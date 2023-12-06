Може бути одним з останніх. США оголосили про новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати 6 грудня оголосили про надання Україні нового пакету зброї та військового обладнання на загальну суму 175 мільйонів доларів США.

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Про це йдеться на офіційному веб-сайті уряду Сполучених Штатів.

Згідно з повідомленням, можливості Білого дому через брак фінансування наразі дуже обмежені.

Новий пакет включає в себе боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні і протитанкові ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для подолання перешкод, обладнання для захисту критично важливої інфраструктури, запасні деталі для ремонту техніки, допоміжне обладнання та транспорт.

У повідомленні йдеться, що якщо Конгрес не схвалить запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, то це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який США зможуть надати Україні.

"Допомога Україні в захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього сприяє інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно", - зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, поки Росія не припинить цю війну, припинивши свої жорстокі атаки та вивівши свої сили з України, Сполученим Штатам важливо продовжувати керувати коаліцією, яку ми побудували з понад 50 країн, які твердо підтримують Україну.

Допомога від США: проблеми з фінансуванням

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів. Зокрема, для потреб України мало бути виділено 61,4 млрд доларів.

На тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Наразі, у США майже скінчилися гроші для допомоги і якщо Конгрес США не ухвалить виділення коштів на допомогу Україні, це вдарить по ній на полі бою. Таке попередження висловила директорка Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі лідерам Конгресу.

Зараз в Сенаті представлено законопроєкт від демократів, яким пропонується ухвалити пакет із нацбезпеки на близько 111 млрд доларів. Із них понад 15 млрд доларів можуть виділити на підтримку України, 43,6 млрд доларів – на заходи, спрямовані на збільшення потужностей США з виробництва зброї та боєприпасів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com