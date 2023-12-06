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"Просто божевілля". Байден висловився про перспективу припинення допомоги Україні
Перспектива припинення американської допомоги України є неправильною. Про це заявив президент США Джо Байден, передає The New York Times.
"Нездатність підтримати Україну – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", – сказав він напередодні голосування в Сенаті щодо нової допомоги.
Він додав, що адміністрація розраховує отримати підтримку для України.
Голосування в Сенаті очікується сьогодні, 6 грудня.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Допомога від США: запит Байдена
У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.
Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.
Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.
Проблеми з підтримкою України
На тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.
Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.
А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.
Наразі в Сенаті представлено законопроєкт від демократів, яким пропонується ухвалити пакет із нацбезпеки на близько 111 млрд доларів. Із них понад 15 млрд доларів можуть виділити на підтримку України, 43,6 млрд доларів – на заходи, спрямовані на збільшення потужностей США з виробництва зброї та боєприпасів.
Тим часом республіканці хочуть, щоб рішення про надання допомоги включало кошти на посилення безпеки кордону США з Мексикою.