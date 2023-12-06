Україна отримає новий пакет допомоги від Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України на 29 млн фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд гривень). Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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Ще 7,75 млн фунтів стерлінгів (близько 359 млн грн) виділяють на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш вразливих верств населення України.

Ці кошти є частиною допомоги від Великої Британії Україні в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки, про яку було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні.

Допомога Україні: кошти від Британії

Велика Британія є однією з країн, які надають допомогу Україні для протистояння російській агресії. Зокрема, у вересні стало відомо, що британська сторона передала для українських військових партію важких дронів Malloy, які здатні перевозити зброю до лінії фронту або евакуювати поранених.

Пізніше премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив, що його країна надасть гарантію для кредиту Світового банку на суму 500 млн доларів. Кошти призначені для допомоги Україні на час зимового періоду.

А в листопаді британський міністр закордонних справ Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив про надання нової фінансової допомоги для гуманітарних організацій.

Як тепер вказали в уряді Великої Британії, загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України становить 9,3 млрд фунтів стерлінгів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com