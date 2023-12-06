Украина получит новый пакет помощи от Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины на 29 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд гривен). Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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Еще 7,75 млн фунтов стерлингов (около 359 млн грн) выделяют на гуманитарную деятельность, которая будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины.

Эти средства являются частью помощи от Великобритании Украине в размере 127 миллионов фунтов стерлингов на 2023-2024 годы, о которой было объявлено на Конференции по восстановлению Украины в июне.

Помощь Украине: средства от Британии

Великобритания является одной из стран, оказывающих помощь Украине для противостояния российской агрессии. В частности, в сентябре стало известно, что британская сторона передала для украинских военных партию тяжелых дронов Malloy, способных перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.

Позже премьер-министр Британии Риши Сунак объявил, что его страна предоставит гарантию для кредита Всемирного банка на сумму 500 млн долларов. Денежные средства предназначены для помощи Украине на время зимнего периода.

А в ноябре британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил о предоставлении новой финансовой помощи для гуманитарных организаций.

Как сейчас указали в правительстве Великобритании, общая военная, гуманитарная и экономическая поддержка Украины составляет 9,3 млрд фунтов стерлингов.

Источник фото: ua.depositphotos.com