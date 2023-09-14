АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Британия передала Украине тяжелые беспилотники Malloy: зачем они

Британия передала Украине тяжелые беспилотники Malloy: зачем они
Великобритания передала Украине беспилотники Malloy. Фото: скриншот из презентации Минобороны страны

Великобритания передала Украине партию тяжелых дронов Malloy, способных перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Об этом объявило британское министерство обороны в своем Twitter-сообщении.

Беспилотники Malloy предназначены для перевозки грузов весом до 150 кг на расстояние до 70 км. Эти беспилотники могут доставлять боеприпасы и оружие на передовую линию фронта.

Они оснащены восемью электрическими двигателями, отвечающими за работу восьми пропеллеров, и высокой степенью автоматизации.

Данные дроны находятся на вооружении Великобритании с 2020 года. Они хорошо зарекомендовали себя в сложных погодных условиях при экстремальных температурах и сильном ветре. Беспилотники способны самостоятельно взлетать и приземляться и двигаться по программированному маршруту.

Дроны являются частью нового пакета помощи Соединенного королевства, но информацию о другом предоставленном оружии ведомство не разглашает.

Отметим, 13 июня на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил представитель правительства Великобритании объявил о новом пакете военной помощи Украине на 92 млн. фунтов стерлингов.

Он включает в себя технику, которая необходима Вооруженным силам Украины для противовоздушной обороны украинских городов и сел.

Великобритания также начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.

Автор:
Татьяна Гойденко