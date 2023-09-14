- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Британия передала Украине тяжелые беспилотники Malloy: зачем они
Великобритания передала Украине партию тяжелых дронов Malloy, способных перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.
Об этом объявило британское министерство обороны в своем Twitter-сообщении.
Беспилотники Malloy предназначены для перевозки грузов весом до 150 кг на расстояние до 70 км. Эти беспилотники могут доставлять боеприпасы и оружие на передовую линию фронта.
Они оснащены восемью электрическими двигателями, отвечающими за работу восьми пропеллеров, и высокой степенью автоматизации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Данные дроны находятся на вооружении Великобритании с 2020 года. Они хорошо зарекомендовали себя в сложных погодных условиях при экстремальных температурах и сильном ветре. Беспилотники способны самостоятельно взлетать и приземляться и двигаться по программированному маршруту.
Дроны являются частью нового пакета помощи Соединенного королевства, но информацию о другом предоставленном оружии ведомство не разглашает.
Отметим, 13 июня на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил представитель правительства Великобритании объявил о новом пакете военной помощи Украине на 92 млн. фунтов стерлингов.
Он включает в себя технику, которая необходима Вооруженным силам Украины для противовоздушной обороны украинских городов и сел.
Великобритания также начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.