Британия передала Украине тяжелые беспилотники Malloy: зачем они

Великобритания передала Украине партию тяжелых дронов Malloy, способных перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.

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Об этом объявило британское министерство обороны в своем Twitter-сообщении.

Беспилотники Malloy предназначены для перевозки грузов весом до 150 кг на расстояние до 70 км. Эти беспилотники могут доставлять боеприпасы и оружие на передовую линию фронта.

The UK has donated Malloy heavy-lift drones to Ukraine, which can carry supplies & weaponry to the front line.



Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week.



Watch to learn how these cutting-edge drones can provide critical support to operations 👇 pic.twitter.com/4sX0GD88cy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 11, 2023

Они оснащены восемью электрическими двигателями, отвечающими за работу восьми пропеллеров, и высокой степенью автоматизации.

Данные дроны находятся на вооружении Великобритании с 2020 года. Они хорошо зарекомендовали себя в сложных погодных условиях при экстремальных температурах и сильном ветре. Беспилотники способны самостоятельно взлетать и приземляться и двигаться по программированному маршруту.

Дроны являются частью нового пакета помощи Соединенного королевства, но информацию о другом предоставленном оружии ведомство не разглашает.

Отметим, 13 июня на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил представитель правительства Великобритании объявил о новом пакете военной помощи Украине на 92 млн. фунтов стерлингов.

Он включает в себя технику, которая необходима Вооруженным силам Украины для противовоздушной обороны украинских городов и сел.

Великобритания также начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов руководить истребителями F16.