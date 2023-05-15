Великобритания начнет обучение украинских пилотов для F16 летом

Летом 2023 года Великобритания начнет применять обучающую программу, которую разработали, чтобы научить украинских пилотов управлять истребителями F16.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает пресс-служба британского правительства.

Уточняем, что в феврале 2023 года он объявил, что Лондон разработает новую учебную программу для украинских пилотов, чтобы поддержать планы Киева по созданию новых украинских военно-воздушных сил с использованием самолетов F16 по стандарту НАТО.

"Этим летом мы приступим к начальному этапу полета для группы украинских пилотов, чтобы получить базовую подготовку", — сказал Сунак.

Программу, которую используют британские пилоты, адаптировали, чтобы украинские военные могли получить навыки пилотирования.

"Эта подготовка идет бок о бок с усилиями Соединенного Королевства по сотрудничеству с другими странами по обеспечению самолетов F16, которые выбрала Украина", – подчеркнул премьер.

Он также подтвердил, что правительство Великобритании решило передать Украине сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км. Решение приняли на фоне визита украинского президента Владимира Зеленого в Лондон.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Зеленский же уверен, что самолеты от союзников поступят в Украину после успешного контрнаступления.