Зеленский сказал, когда Украине дадут современные самолеты

Владимир Зеленский уверен, что самолеты от союзников поступят в Украину после успешного контрнаступления.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, отвечая на вопрос о датских боевых самолетах.

Зеленский отметил, что происходит так, что Украине предоставляют нужное оружие только после того, как она демонстрирует успех на фронте. И таким образом самолеты дадут после очередной демонстрации умения воевать.

"Я много раз говорил, что нам очень нужны (самолеты), будут ли они у нас - я уверен… так происходит война, что мы должны постоянно доказать это на поле боя: сначала мы идем вперед, показываем, что за три дня нас невозможно захватить, потом нам дают какое-то оружие. И почему я уверен, что у нас будут самолеты – потому что скоро у нас будут наступательные действия, и после них нам дадут самолеты. Хотелось, чтобы было наоборот, но мы за это благодарны", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что передача Украине истребителей F-16 – это вопрос времени, и соответствующее решение будет привязано к результатам контрнаступления.

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, в частности F-16, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.