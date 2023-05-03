Зеленський сказав, коли Україні дадуть сучасні літаки

Володимир Зеленський впевнений, що літаки від союзників поступлять в Україну після успішного контрнаступу.

Про це він сказав на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, відповідаючи на запитання щодо данських бойових літаків.

Зеленський зазначив, що відбувається так, що Україні надають потрібну зброю тільки після того, як вона демонструє успіх на фронті. Й, таким чином, літаки дадуть після чергової демонстрації вміння воювати.

"Я багато разів казав, що нам дуже потрібні (літаки), чи будуть вони у нас - я впевнений… так відбувається війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою: спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. І чому я впевнений, що у нас будуть літаки - тому що скоро у нас будуть наступальні дії, і після них нам дадуть літаки. Хотілось, щоб було навпаки, але мі за це вдячні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що передача Україні винищувачів F-16 – це питання часу, і відповідне рішення буде прив’язано до результатів контрнаступу.

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації, зокрема F-16, адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.