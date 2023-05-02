Рішення щодо F-16 залежатиме від результатів контрнаступу України, – Кулеба

Передача Україні винищувачів F-16 – це питання часу, і відповідне решення буде прив’язано до результатів контрнаступу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1 Україна".

"Ми отримаємо літаки F-16. Це питання часу і наша робота – робота команди президента – в тому, щоб ми зробили це рішення якомога швидше. Я думаю, що це рішення Сполучених Штатів буде прив’язане до результатів контрнаступу – пов’язане, скажімо так, із результатами контрнаступу", – висловився дипломат.

Він зазначив, що якби Україна мала ці повітряні судна вже зараз, то контрнаступ був би набагато швидшим і вдалося б зберегти набагато більше життів українських військових та цивільних.

Також Кулеба сказав, що, крім F-16, наразі пріоритетами для України є артилерійські снаряди та бронетехніка.

Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації, зокрема, F-16, адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.

Своєю чергою його американський колега Ллойд Остін зауважував, що Україні наразі найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, ракети та бронетехніка. А якщо рішення щодо F-16 буде ухвалено, то на їх передачу знадобиться близько 18 місяців, однак це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій.