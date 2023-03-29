F-16 не допоможуть. У Пентагоні назвали нагальні потреби ЗСУ на полі бою

Україні наразі найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, ракети та бронетехніка, а винищувачі F-16 не допоможуть ЗСУ на цій фазі війни.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає "Укрінформ".

"Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", - зазначив він.

За його словами, це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління.

"Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно", - запевнив Остін.

Він наголосив, що Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень для того, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.

"Чого вони найбільше потребують уже зараз – це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка", - зазначив очільник Пентагону та висловив упевненість, що постачання в Україну таких можливостей, а також проведення навчань для ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати не лише надають Україні необхідну підтримку, а й грають провідну роль у згуртуванні міжнародної спільноти, щоб українські сили надалі отримували військову допомогу.

Літаки F-16 американського виробництва Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача. До того ж, частина країн НАТО виводять їх з експлуатації, використовуючи літати п‘ятого покоління F-35.

У лютому 2023 року президент США Джо Байден заявив, що Україні не потрібні винищувачі F-16. Натомість, за його словами, є необхідність у танках. артилерії, протиповітряній обороні, HIMARS. За два тижні до цієї заяви група демократів та республіканців звернулася до Байдена з закликом передати Україні винищувачі. В листі до очільника США законодавці писали: "Сучасні літаки, які просить Київ, але адміністрація президента все ще не погодилася їх відправити, можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором в 2023 році".

Західні країни побоюються, що застосування Україною винищувачів четвертого покоління можуть призвести до ескалації конфлікту. Зокрема, серед аргументів проти винищувачів звучить думка, що F-15 і F-16 потребують довгих якісних злітно-посадкових смуг, яких не вистачає в Україні. Росії було б легко помітити будь-які спроби побудувати оперативні бази та завдати їм удару.

Водночас у березні 2023 року стало відомо, що в США почали працювати з українськими пілотами, щоб визначити, скільки часу їм потрібно для опанування винищувачів F-16.