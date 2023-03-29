F-16 не помогут. В Пентагоне назвали неотложные потребности ВСУ на поле боя

Украине сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, ракеты и бронетехника, а истребители F-16 не помогут ВСУ на этой фазе войны.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает "Укринформ".

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", - отметил он.

По его словам, это могут быть истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

"Но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что у Украины есть то, что ей нужно", - заверил Остин.

Он подчеркнул, что Пентагон общается с партнерами в Украине иногда несколько раз в неделю для того, чтобы согласовать шаги для поддержки украинских военных.

"В чем они больше всего нуждаются уже сейчас – это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. Им также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника", - отметил глава Пентагона и выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не только оказывают Украине необходимую поддержку, но и играют ведущую роль в сплочении международного сообщества, чтобы украинские силы получали военную помощь.

Самолеты F-16 американского производства Украина требует еще с начала полномасштабного вторжения. Превосходство этих истребителей четвертого поколения в универсальности. Они могут выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и истребителя-перехватчика. К тому же часть стран НАТО выводят их из эксплуатации, используя летать пятого поколения F-35.

В феврале 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Украине не требуются истребители F-16. Зато, по его словам, есть необходимость в танках. артиллерии, противовоздушной обороне, HIMARS. За две недели до этого заявления группа демократов и республиканцев обратилась к Байдену с призывом передать Украине истребители. В письме к главе США законодатели писали: "Современные самолеты, которые просит Киев, но администрация президента все еще не согласилась их отправить, могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в 2023 году".

Западные страны опасаются, что применение Украиной истребителей четвертого поколения может привести к эскалации конфликта. В частности, среди аргументов против истребителей звучит мнение, что F-15 и F-16 нуждаются в длинных качественных взлетно-посадочных полосах, которых не хватает в Украине. России было бы легко заметить любые попытки построить оперативные базы и нанести им удар.

В марте 2023 года стало известно, что в США начали работать с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени им нужно для овладения истребителями F-16.