Решение касательно F-16 будет зависеть от результатов контрнаступления Украины, – Кулеба

Передача Украине истребителей F-16 – это вопрос времени, и соответствующее решение будет привязано к результатам контрнаступления. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1 Україна".

"Мы получим самолеты F-16. Это вопрос времени и наша работа – работа команды президента – в том, чтобы мы сделали это решение как можно скорее. Я думаю, что это решение Соединенных Штатов будет привязано к результатам контрнаступления – связано, скажем так, с результатами контрнаступления", – высказался дипломат.

Он отметил, что если бы Украина имела эти воздушные судна уже сейчас, то контрнаступление было бы гораздо быстрее и удалось бы сохранить гораздо больше жизней украинских военных и гражданских.

Также Кулеба сказал, что, кроме F-16, приоритетами для Украины являются артиллерийские снаряды и бронетехника.

Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, в частности, F-16, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

В свою очередь, его американский коллега Ллойд Остин отмечал, что Украине сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, ракеты и бронетехника. А если решение по F-16 будет принято, то на их передачу уйдет около 18 месяцев, однако это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий.