Министр обороны объяснил, почему Запад затягивает с передачей Украине истребителей F-16

Западные партнеры затягивают с предоставлением Украине современной авиации, в частности, истребителей F-16, поскольку эти системы сложные, а также нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Радио Свобода".

"Это самая сложная, самая дорогая система, требующая обслуживания, запчастей, а главное, вооружения... Это прагматичное решение и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание. И это будет уже идти речь не о сотнях миллионов помощи, а миллиардах", - отметил он.

Министр подчеркнул, что нужно благодарить партнеров, потому что если они принимают решения, то они очень ответственные и они выполняют свои обещания.

"Например, три семерки ( M777 – Delo.ua ) , это пушки, которые дали американцы в мае прошлого года, они продолжают снабжать их запчастями и так далее. Поэтому это вопрос принятия прагматичного решения, чему я верю оптимистично, что оно будет", – заверил Резников.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что дискуссия с партнерами о передаче Украине западных самолетов продолжается, это решение непременно будет принято.