В воздушных силах призвали СМИ не манипулировать заголовками и "победными новостями"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратился к журналистам с просьбой не манипулировать инфоповодами о передаче Украине истребителей, ведь таким образом они распространяют дезинформацию.

Об этом сообщила пресс-служба ВС ВСУ.

В частности, Игнат призвал не распространять необоснованные новости о поставках Украине словацких и польских МиГ.

"Просьба перестать манипулировать заголовками, делать необоснованные "победные новости" по передаче словацких и польских МиГ, благодаря чему, цитирую… "удалось укомплектовать три бригады истребителей"… И откуда вообще взялась цифра 72?!", — рассказал представитель Воздушных сил.

Он напомнил, что в составе ВС ВСУ существует 5 истребительных бригад, три из них на вооружении МиГ-29. Передача польских и словацких МиГ-29 лишь усилит возможности украинской боевой авиации.

Однако, как отмечает Игнат, такая помощь от польских и словацких партнеров не решит вопрос "контрнаступления", "победы" и других тезисов, которые используют СМИ.

"Для завоевания преимущества в воздухе и победы нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения", - резюмировал он.

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии в ближайшие дни. Накануне министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что первые четыре МиГ-29 уже отправили в Украину.