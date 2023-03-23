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Словакия передала Украине первые истребители
Министр обороны Словакии Ярослав Надь 23 марта заявил, что первые 4 истребителя МИГ-29 уже отправили в Украину, сообщила пресс-служба Минобороны.
Самолеты забрали украинские пилоты, прибывшие накануне в Словакию вместе с механиками, которые проверили истребители перед взлетом. Около 12:00 23 марта 4 истребителя МиГ-29 поднялись в небо и отправились в Украину.
"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", — сказал министр обороны.
В ведомстве добавили, что в ближайшие недели передадут остальные самолеты, но по причинам безопасности не предоставляют никаких подробностей. Их передача будет подтверждена сразу же после безопасной отправки украинской стороне.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Передача истребителей МиГ-29 происходит в соответствии с межправительственным соглашением между Словакией и Украиной, которое было одобрено правительством Словакии и впоследствии подписано министром обороны и послом Украины 17 марта 2023 года.
В целом правительство Словакии одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину.
Напомним, еще в августе Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять небо, чтобы Братислава смогла передать свои МиГ-29 Украине. Хотя в начале речь шла только об 11 МиГ-29, в целом количество решили увеличить.