Словакия передала Украине первые истребители

Министр обороны Словакии Ярослав Надь 23 марта заявил, что первые 4 истребителя МИГ-29 уже отправили в Украину, сообщила пресс-служба Минобороны.

Самолеты забрали украинские пилоты, прибывшие накануне в Словакию вместе с механиками, которые проверили истребители перед взлетом. Около 12:00 23 марта 4 истребителя МиГ-29 поднялись в небо и отправились в Украину.

"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", — сказал министр обороны.

В ведомстве добавили, что в ближайшие недели передадут остальные самолеты, но по причинам безопасности не предоставляют никаких подробностей. Их передача будет подтверждена сразу же после безопасной отправки украинской стороне.

Передача истребителей МиГ-29 происходит в соответствии с межправительственным соглашением между Словакией и Украиной, которое было одобрено правительством Словакии и впоследствии подписано министром обороны и послом Украины 17 марта 2023 года.

В целом правительство Словакии одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину.

Напомним, еще в августе Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять небо, чтобы Братислава смогла передать свои МиГ-29 Украине. Хотя в начале речь шла только об 11 МиГ-29, в целом количество решили увеличить.