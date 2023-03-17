Словакия передаст Украине истребители МиГ-29: названо количество

Правительство Словакии в пятницу, 17 марта, одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Геггер.

"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 MиГ-29 в Украину! Обещания должны выполняться и когда президент Владимир Зеленский просит предоставить еще оружие, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое", - отметил он.

Напомним, что ранее о возможности предоставления Украине самолетов МиГ-29заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Президент Польши Анджей Дуда отмечал готовность передать ВСУ такие же самолеты в рамках международной коалиции.

Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии.