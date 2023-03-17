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Словакия передаст Украине истребители МиГ-29: названо количество
Правительство Словакии в пятницу, 17 марта, одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Геггер.
"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 MиГ-29 в Украину! Обещания должны выполняться и когда президент Владимир Зеленский просит предоставить еще оружие, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое", - отметил он.
Напомним, что ранее о возможности предоставления Украине самолетов МиГ-29заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент Польши Анджей Дуда отмечал готовность передать ВСУ такие же самолеты в рамках международной коалиции.
Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии.