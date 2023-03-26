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Северная Македония передаст Украине 12 боевых вертолетов Ми-24

Ми-24, Северная Македония
Ми-24. Фото: Wikipedia

Генеральный штаб Северной Македонии согласовал решение передать Украине 12 вертолетов Ми-24, изготовленных в 1980-х годах. Об этом заявила министр обороны страны Славянка Петровская в эфире местного телеканала Алсат.

Выяснилось, что эти вертолеты Северная Македония купила у Украины в 2001 году. Армия страны не использует вертолеты с 2015 года.

"Вся техника, переданная Украине, им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", — сказала Петровская.

Она отметила, что передача вертолетов на нужды ВСУ не ослабит обороноспособность Северной Македонии. Петровская также уточнила, что решение о передаче принял Генштаб, но теперь его должно согласовать правительство.

Напомним, что недавно министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна отправила Украине первые 4 истребителя МИГ-29. В целом правительство Словакии одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину.

Автор:
Вита Молодан