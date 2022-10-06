Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли

Представитель Украины и Северной Македонии подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле между странами.

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Подписание состоялось в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его северо-македонского коллеги Димитара Ковачевского во время встречи глав правительств в Чешской Республике 6 октября, сообщил Шмыгаль.

Обновленное соглашение интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед.

"Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий. Это главное преимущество для промышленности Украины. Ведь теперь украинские производители могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС", — прокомментировал Шмыгаль.

Кроме того, обновленные положения договоренностей либерализуют аграрные тарифы. Это означает, что Украина получит доступ к рынку продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров.

Также ожидается, что вскоре Украина и Канада вернутся к работе над расширением Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) и завершат работу над ней. Украина рассчитывает на поддержку Канады в преодолении продовольственного кризиса, спровоцированного блокированием украинского экспорта через морские порты.