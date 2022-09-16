Зеленский утвердил соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и ЕС

Президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал указ №654/2022, которым утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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"Утвердить Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, совершенное 29 июня 2022 года в городе Лионе", — говорится в указе .

Напомним, в первый месяц полномасштабной войны Украина договорилась о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).

Впоследствии 29 июня Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу со дня подписания. На постоянной основе соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

Тогда в Министерстве инфраструктуры отметили, что с момента подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом – на 42%. В то же время количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС не только не увеличивалось, но даже сокращалось, что приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.