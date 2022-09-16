Зеленський затвердив угоду про "транспортний безвіз" між Україною та ЄС

Президент Володимир Зеленський 16 вересня підписав указ №654/2022, яким затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Відповідний документ опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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"Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", — йдеться в указі.

Нагадаємо, у перший місяць повномасштабної війни Україна домовилася про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС (Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина).

Згодом 29 червня Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Термін угоди складає один рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Тоді у Міністерстві інфраструктури зазначили, що з моменту підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%. У той же час кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась, що призводило до великих втрат як українських перевізників, так і економіки країни загалом.