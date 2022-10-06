Україна та Північна Македонія розширили зону вільної торгівлі

Представник України та Північної Македонії підписали оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю між країнами.

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Підписання відбулося в присутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та його північно македонського колеги Дімітара Ковачевського під час зустрічі глав урядів у Чеській Республіці 6 жовтня, повідомив Шмигаль.

Оновлена угода інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед.

"Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств. Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС", — прокоментував Шмигаль.

Крім того, оновлені положення домовленостей лібералізують аграрні тарифи. Це означає, що Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.

Також очікується, що незабаром Україна і Канада повернуться до роботи над розширенням Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) і завершать роботу над нею. Україна розраховує на підтримку Канади в подоланні продовольчої кризи, спровокованої блокуванням українського експорту через морські порти.