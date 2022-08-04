Северная Македония вслед за танками передала Украине боевые самолеты, купленные у нее же - СМИ

Один двуместный и три одноместных штурмовых самолета Су-25, которые Северная Македония купила у Украины во время вооруженного конфликта в 2001 году, на днях были пожертвованы обратно Украине, сообщает МКД.мк. Издание отмечает, что обратилось за комментарием в местное Министерство обороны, где не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

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Отмечается, что эти самолеты предназначались для непосредственной поддержки пехоты, и в ходе конфликта с албанскими повстанцами Освободительной национальной армии совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий сил безопасности Македонии.

Однако после того, как Минобороны в 2003 году заявило, что потребности в боевых самолетах в Вооруженных силах страны больше нет, они были законсервированы.

В 2004 году Македония планировала продать эти самолеты, но так и не сделала этого. В 2011 году Минобороны снова стало задумываться о модернизации штурмовиков уже по стандартам НАТО, хотя и эта идея провалилась.

СМИ также напоминает, что в июне македонская партия "Левые" (выступающая, в частности, с анти-НАТОвских и евроскептических позиций) заявила, что узнала от своих источников в армии, что Су-25 проходят проверку и ремонт на военном аэродроме, готовясь к передаче в Украину и дальнейшему применению на войне с Россией.

"А что дополнительно заботит нашу общественность, так это знаки различия нацистского батальона "Азов", которые можно увидеть на форме, которую носят сотрудники, занимающиеся подготовкой самолетов", - заявляли в политсиле.

Отметим также, что на днях после появления в СМИ фотографий перевозки по Северной Македонии танков на соответствующих грузовиках, Минобороны страны было вынуждено признать, что это вооружение, передающееся в дар Украине ввиду запланированного расформирования танкового батальона македонской армии.

В ведомстве заявили, что речь идет о танках третьего поколения, которые с развитием технологий через несколько лет станут попросту неконкурентоспособными и несовместимыми с запросами страны.