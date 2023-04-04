Резников о западных самолетах для Украины: дискуссия продолжается без пауз

Дискуссия с партнерами о передаче Украине западных самолетов продолжается, это решение обязательно будет принято.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, пишет пресс-служба министерства.

"Очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города в очередной раз подчеркнули, что одним из главных приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО. Это предмет нашего постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции", - сказал он.

Резников отметил, что МиГи-29 от Словакии и Польши существенно усилят оборону, позволят сделать украинское небо более безопасным, сохранить жизнь граждан, а также уменьшить разрушение от российских нападений.

"В то же время, стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущества над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии. Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз", – заверил министр.

Он также выразил уверенность, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято.

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии в ближайшие дни. Накануне министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что первые четыре МиГ-29 уже отправили в Украину.