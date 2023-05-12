ВСУ начали подготовку поля боя к началу долгожданного контрнаступления, - CNN

Украинские силы начали "формировать" операции накануне контрнаступления против российских войск. Усилившиеся в последнее время удары по российским складам оружия, командным центрам являются подготовкой поля боя к началу наступательных действий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США и чиновника Запада.

По их словам, формирование предполагает поражение целей, таких как оружейные составы, командные центры и бронетехника и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил.

Это стандартная тактика перед большими операциями.

Военные напомнили, что когда в конце лета прошлого года Украина начала контрнаступление в южной и северо-восточной частях страны, ему так же предшествовали воздушные атаки для формирования поля боя.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, эти формирования могут занять много дней до основной части любого запланированного украинского наступления.

Операции формования также могут быть разработаны, чтобы запутать врага.

Издание напоминает, что прошлым летом благодаря HIMARS ВСУ уничтожали мосты, склады боеприпасов и командные центры окупантов на Херсонщине, где враг ожидал наступления, но украинские силы в это время совершили молниеносное наземное наступление на Харьковщине.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, так как для освобождения оккупированных территорий украинским военным нужно ранее обещанное западными партнерами оружие.