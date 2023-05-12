ЗСУ почали підготовку поля бою до початку довгоочікуваного контрнаступу, - CNN

Українські сили почали "формувати" операції напередодні контрнаступу проти російських військ. Удари по російських складах зброї, командних центрах, які посилилися останнім часом, є підготовкою поля бою до початку наступальних дій.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого військового посадовця США та високопосадовця Заходу.

За їх словами, формування передбачає вражання цілей, таких як склади зброї, командні центри та бронетехніка та артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для наступаючих сил.

Це стандартна тактика, перед великими операціями.

Військові нагадали, що коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ у південній та північно-східній частинах країни, йому так само передували повітряні атаки для формування поля бою.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, ці формування можуть тривати багато днів до основної частини будь-якого запланованого українського наступу.

Операції формування також можуть бути розроблені, щоб заплутати ворога.

Видання нагадує, що минулого літа завдяки HIMARS ЗСУ знищували мости, склади боєприпасів і командні центри окупантів на Херсонщині, де ворог очікував наступу, але українські сили у цей час здійснили блискавичний наземний наступ на Харківщині.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ, так як для звільнення окупованих територій українським військовим потрібна раніше обіцяна західними партнерами зброя.