Велика Британія розпочне навчання українських пілотів для F16 влітку

Влітку 2023 року Велика Британія почне застосовувати навчальну програму, як розробили, щоб навчити українських пілоті керувати винищувачами F16.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає пресслужба британського уряду.

Уточнюємо, що у лютому 2023 року він оголосив, що Лонлон розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати плани Києва зі створення нових українських військово-повітряних сил з використанням літаків F16 за стандартом НАТО.

"Цього літа ми розпочнемо початковий етап польоту для когорти українських пілотів, щоб отримати базову підготовку", — сказав Сунак.

Програму, яку використовують британські пілоти, адаптували щоб українські військові могли отримати навички пілотування.

"Ця підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Сполученого Королівства щодо співпраці з іншими країнами щодо забезпечення літаків F16, які обрала Україна", – підкреслив прем'єр.

Він також підтвердив уряд Великої Британії вирішив передати Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км. Рішення ухвалили на тлі візиту українського президента Володимира Зеленсього до Лондона

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.

Зеленський же впевнений, що літаки від союзників поступлять в Україну після успішного контрнаступу. Водночас під час брифінгу 14 травня він риторично відповів на запитання щодо готовності ЗСУ до контрнаступу, сказавши, що "йому необхідно здійснити ще декілька поїздок до європейських столиць, щоб отримати достатньо зброї для наступу українських сил".