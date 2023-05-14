Україна працює над створенням "коаліції винищувачів", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він з командою наразі працює над тим, щоб сформувати разом з союзниками так звану коаліцію винищувачів. Це одна з його цілей під час поїздок до Риму та Берліну.

Про це він заявив під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що транслював телемарафон "Єдині новини".

"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити до столиць Європи спрямовані саме на це. Я думаю, ми будемо мати успіх. Сьогодні я звернуся до німецької сторони, щоб вона підтримала нас в цій коаліції. Для нас це дуже важливо — скоординувати свої зусилля," — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що ціль коаліції винищувачів не в перевазі української авіації над російською в кількості, а в тому, щоб мати змогу захистити небо над Україною.

Він зауважив, що під час першого візиту до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення вирішив окремо обговорити з канцлером питання надання Україні винищувачів. Лідери планують обговорити авіацію після брифінгу.

Нагадаємо, раніше мета Києва щодо створення "танкової коаліції" була досягнута. Україна отримала десятки танків, зокрема, Leopard 1, 2 від різних союзників. Хоча тривалий час ця позиція була закрита: західні партнери відмовлялися передавати важке озброєння.

Наразі триває аналогічна дискусія щодо винищувачів, зокрема, F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.

Зеленський же впевнений, що літаки від союзників поступлять в Україну після успішного контрнаступу. Водночас під час брифінгу 14 травня він риторично відповів на запитання щодо готовності ЗСУ до контрнаступу, сказавши, що "йому необхідно здійснити ще декілька поїздок до європейських столиць, щоб отримати достатньо зброї для наступу українських сил".