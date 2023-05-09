Рютте розповів, що потрібно для того, щоб Україна отримала винищувачі F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він обговорить з іншими європейськими партнерами збільшення допомоги Україні у війні з Росією. Уряд Нідерландів розглядає можливість надання Україні винищувачів F-16.

Прем’єр-міністр зазначив, що для того, аби Україна могла отримати винищувачі, спершу потрібна домовленість між усіма партнерами, як це було в минулому перед поставкою в Україну гаубиць Panzer і танків Leopard, пише Reuters.

Інтенсивні переговори ведуться з США, Данією, Великою Британією та деякими іншими країнами в Європі.

За словами Рютте, наразі дебати ще тривають.

"Ми повинні допомогти Україні боротися з цією боротьбою", - сказав прем’єр-міністр.

Окрім цього, Рютте зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, який критикував озброєння українців. Чиновник заявив, що пояснить Лулі, чому питання підтримки України є таким важливим для Нідерландів, Європи та за її межами, оскільки російське вторгнення поставило на карту західні цінності.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що передача Україні винищувачів F-16 – це питання часу, і відповідне решення буде прив’язано до результатів контрнаступу.

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації, зокрема, F-16, адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.