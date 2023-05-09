Рютте рассказал, что нужно для того чтобы Украина получила истребители F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсудит с другими европейскими партнерами увеличение помощи Украине в войне с Россией. Правительство Нидерландов рассматривает возможность предоставления Украине истребителей F-16.

Премьер-министр отметил, что для того чтобы Украина могла получить истребители, сначала нужна договоренность между всеми партнерами, как это было в прошлом перед поставкой в Украину гаубиц Panzer и танков Leopard, пишет Reuters.

Интенсивные переговоры ведутся с США, Данией, Великобританией и некоторыми другими странами в Европе.

По словам Рютте, дебаты еще продолжаются.

"Мы должны помочь Украине бороться с этой борьбой", – сказал премьер-министр.

Кроме того, Рютте встретится с президентом Бразилии Луисом Инасио Луло да Силвой, который критиковал вооружение украинцев. Чиновник заявил, что объяснит Луле, почему вопрос поддержки Украины так важен для Нидерландов, Европы и за ее пределами, поскольку российское вторжение поставило на карту западные ценности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что передача Украине истребителей F-16 – это вопрос времени, и соответствующее решение будет привязано к результатам контрнаступления.

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, в частности, F-16, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.