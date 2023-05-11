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Польща повідомила про передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29

МіГ-29, винищувач
Польський МіГ-29. Фото: Julian Herzog / Wikipedia

Польща відправила Україні вже 14 одиниць винищувачів МіГ-29. Про це повідомила пресслужба постійного представництва Польщі в Європейському Союзі.

"Із 28 літаків, переданих наразі Києву, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29", – заявили в представництві.

Нагадаємо, на початку квітня президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна надала Україні вісім винищувачів МіГ-29. Тоді він зауважив, що ще шість повітряних суден готуються до відправки.

8 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна передала українським військовим уже десять МіГ-29.

Крім Польщі, на передачу Україні винищувачів пішла і Словаччина. Звідти вже відправили всі 13 МіГ-29, які планувалося.

Автор:
Артем Ющенко