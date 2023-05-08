Польща передала Україні вже 10 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони

Польща доправила Україні десять винищувачів МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він також зазначив, що Польща намагається робити все, щоб підтримувати Україну.

"Ми не намагаємося тиснути на наших союзників, ми намагаємося надихнути їх підтримувати Україну. Чому? Бо Росія небезпечна. Тож ми намагаємося робити усе можливе, щоб підтримувати Україну — мужніх людей, які захищають свою країну, які виборюють свою свободу та, з нашої точки зору, нашу свободу також", – висловився польський урядовець.

Однак міністр вважає, що війна в Україні, здається, триватиме ще довго.

"Це означає, що ми маємо й надалі працювати над припиненням імперських амбіцій Росії, яка використовує практику анексії територій сусідніх країн", – сказав Блащак.

Нагадаємо, на початку квітня президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна надала Україні вісім винищувачів МіГ-29. Тоді він зауважив, що ще шість повітряних суден готуються до відправки.

Крім Польщі, на передачу Україні винищувачів пішла і Словаччина. Країна вже відправила всі 13 МіГ-29, які планувала.