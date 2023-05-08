Польша передала Украине уже 10 истребителей МиГ-29, – министр обороны

Польша доставила Украине десять истребителей МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он также отметил, что Польша пытается делать все, чтобы поддерживать Украину.

"Мы не пытаемся давить на наших союзников, мы пытаемся вдохновить их поддерживать Украину. Почему? Потому что Россия опасна. Так что мы пытаемся делать все возможное, чтобы поддерживать Украину — мужественных людей, которые защищают свою страну, борются за свою свободу и, с нашей точки зрения, нашу свободу тоже", – высказался польский чиновник.

Однако министр считает, что война в Украине, кажется, продлится еще долго.

"Это означает, что мы должны и дальше работать над прекращением имперских амбиций России, которая использует практику аннексии территорий соседних стран", - сказал Блащак.

Напомним, в начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна предоставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Тогда он отметил, что еще шесть воздушных судов готовятся к отправке.

Кроме Польши, на передачу Украине истребителей пошла и Словакия. Страна уже отправвила все 13 МиГ-29, которые планировала.