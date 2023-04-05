Дуда назвал количество МиГов, которые Польша передала Украине

Польша передала Украине восемь истребителей МиГ-29. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Wiadomosci.

По его словам, в настоящее время к отправке готовятся еще шесть истребителей.

Также Дуда сообщил, что Польша может предоставить Украине МиГи, адаптированные к стандартам НАТО, но для этого требуется согласие Альянса.

Напомним, 16 марта Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии в ближайшие дни. Тогда он отметил, что остальные самолеты обслуживают и готовят, однако не назвал точное количество воздушных суден, которые будут предоставлены Украине.

Недавно руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач сообщил, что его страна уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Он не назвал количество предоставленных самолетов, однако заверил, что "будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке".

Кроме Польши, на передачу истребителей ВСУ согласилась и Словакия. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что первые четыре МИГ-29 уже отправили в Украину.