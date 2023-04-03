Польша передала Украине первые истребители МиГ-29

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Об этом заявил руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части", - сказал он.

Пшидач не озвучил количество переданных самолетов. Однако чиновник заверил, что "будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке".

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии в ближайшие дни. Тогда он отметил, что остальные самолеты обслуживают и готовят, однако не назвал точное количество воздушных суден, которые будут предоставлены Украине.

Кроме Польши, на передачу истребителей ВСУ согласилась и Словакия. Недавно министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что первые четыре МиГ-29 уже отправили в Украину.