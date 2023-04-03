Польща передала Україні перші винищувачі МіГ-29

Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Про це заявив керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчін Пшидач в ефірі RMF FM.

“За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передача цієї першої частини”, – сказав він.

Пшидач не озвучив кількість літаків, які було передано. Однак чиновник запевнив, що “будуть розмови про можливу подальшу підтримку”.

Нагадаємо, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані найближчими днями. Тоді він зазначив, що решту літаків обслуговують і готують, однак не назвав точну кількість повітряних суден, які будуть надані Україні.

Крім Польщі, на передачу винищувачів ЗСУ погодилася й Словаччина. Нещодавно міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що перші чотири МІГ-29 вже відправили в Україну.