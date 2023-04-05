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Дуда вручил Зеленскому высшую государственную награду Польши (ВИДЕО)
Президент Польши Анджей Дуда в Королевском замке в Варшаве наградил украинского лидера Владимира Зеленского Орденом Белого Орла – высшей наградой Польши.
Об этом в T witter сообщила Канцелярия Президента Польши.
"Президент Украины Владимир Зеленский в знак признания заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, в деятельности в сфере безопасности и устойчивости, в защите прав человека награжден Орденом Белого Орла - высшей наградой Польши", - говорится в заявлении Канцелярии.
Орден Белого Орла является старейшей и ценнейшей польской наградой. Такую награду вручают людям, которые внесли исключительный вклад в развитие и безопасность Республики Польша.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Трудно скрыть слезы умиления, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы — образцовый лидер государства и нации", — отметил Президент Польши Анджей Дуда.
Напомним, Зеленский прибыл в Польшу утром 5 апреля. Ожидаются рабочие встречи разных уровней: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.
Это первый официальный визит украинского президента в Польшу после полномасштабного вторжения РФ, ведь раньше Зеленский прибывал в Польшу на обратном пути в Украину после поездок в США, Великобританию и некоторые другие страны ЕС .