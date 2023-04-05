Дуда вручил Зеленскому высшую государственную награду Польши (ВИДЕО)

Президент Польши Анджей Дуда в Королевском замке в Варшаве наградил украинского лидера Владимира Зеленского Орденом Белого Орла – высшей наградой Польши.

Об этом в T witter сообщила Канцелярия Президента Польши.

Ceremonia prezentacji Orderu Orła Białego przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/juSonWa5qt — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

"Президент Украины Владимир Зеленский в знак признания заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, в деятельности в сфере безопасности и устойчивости, в защите прав человека награжден Орденом Белого Орла - высшей наградой Польши", - говорится в заявлении Канцелярии.



Орден Белого Орла является старейшей и ценнейшей польской наградой. Такую награду вручают людям, которые внесли исключительный вклад в развитие и безопасность Республики Польша.

"Трудно скрыть слезы умиления, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы — образцовый лидер государства и нации", — отметил Президент Польши Анджей Дуда.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Напомним, Зеленский прибыл в Польшу утром 5 апреля. Ожидаются рабочие встречи разных уровней: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Это первый официальный визит украинского президента в Польшу после полномасштабного вторжения РФ, ведь раньше Зеленский прибывал в Польшу на обратном пути в Украину после поездок в США, Великобританию и некоторые другие страны ЕС .