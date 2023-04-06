Дуда будет лоббировать предоставление Украине натовских истребителей

Польша будет лоббировать среди союзников предоставление Украине самолетов натовских стандартов и продолжит постепенную передачу нашей стране своих истребителей МиГ-29. Там считают, что у Украины должна быть авиация, которая будет способна бороться и противостоять российской авиации, и не допустить преимущества России в воздухе.

"Украина должна защищаться, это условие и гарантия безопасности всей Европы. Если Украина не будет сдерживать Россию, то она протянет свои когти в другие страны", - сказал президент Анджей Дуда в программе "Польского радио".

Польша имеет ограниченное количество МиГ-29 и польские военные также в дальнейшем будут использовать их, пока истребители не заменят FA-50 из Южной Кореи. Первая партия из 12 таких самолетов должна поступить в Польшу до конца года.

"Только что эти самолеты к нам будут прибывать, а мы их заказали 48 единиц, мы сможем постепенно передавать то, что с точки зрения НАТО устаревшее и постсоветское", - подчеркнул президент.

Что касается передачи Украине истребителей F-16, то Дуда отметил, что в Польше таких самолетов не много.

"Мы будем лоббировать среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую силу в воздухе, чтобы она имела для этого необходимую базу, чтобы те страны, которые это могут предоставляли Украине свои самолеты натовских стандартов", - добавил президент.

Анджей Дуда подчеркнул, что о войне в Украине следует постоянно напоминать, поскольку во многих местах в мире наблюдается заметное снижение интереса к этой теме. Польша, где проживают около 3 миллионов граждан Украины, на эту войну смотрят иначе.

В настоящее время Польша передала Украине восемь истребителей МиГ-29, к отправке готовятся еще шесть истребителей. Польша может предоставить Украине МиГи, адаптированные к стандартам НАТО, но для этого необходимо согласие Североатлантического союза.