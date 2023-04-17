Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29

Словакия уже передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые планировала. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Словакии.

После того, как первые четыре истребителя передали в марте этого года, остальные девять воздушных суден также успешно предоставили украинским силам.

"Эта передача была осуществлена наземным путем с учетом максимальной безопасности. Еще раз огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – высказался министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Он добавил, что МиГ-29 является существенной опорой для Украины в противодействии российской военной агрессии и защите человеческих жизней.

Напомним, 23 марта Ярослав Надь заявил, что первые четыре истребителя МИГ-29 уже отправили в Украину. Самолеты забрали украинские пилоты: перед этим они прибыли в Словакию вместе с механиками, которые проверили истребители до взлета.

Кроме Словакии, истребители для Украины предоставляет Польша. В начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна передала ВСУ восемь МиГ-29. Тогда он отметил, что еще шесть воздушных суден готовятся к отправке.