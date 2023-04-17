Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які планувала. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Словаччини.

Після того, як перші чотири винищувачі передали в березні цього року, решту девʼять повітряних суден також успішно надали українським силам.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з урахуванням максимальної безпеки. Ще раз величезна подяка всім залученим силам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", – висловився міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Він додав, що МіГ-29 є суттєвою опорою для України в протидії від російської військової агресії та захисті людських життів.

Нагадаємо, 23 березня Ярослав Надь заявив, що перші чотири винищувачі МІГ-29 вже відправили в Україну. Літаки забрали українські пілоти: перед цим вони прибули до Словаччини разом із механіками, які перевірили винищувачі до зльоту.

Крім Словаччини, винищувачі для України надає й Польща. На початку квітня президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна передала ЗСУ вісім МіГ-29. Тоді він зауважив, що ще шість повітряних суден готуються до відправки.