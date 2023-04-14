Німеччина погодила передачу Україні п’яти винищувачів МіГ-29 від Польщі

Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів радянського зразку МіГ-29. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає "Укрінформ".

За його словами, уряд Німеччини розглянув заявку Польщі на передачу повітряних суден того ж дня, коли вона надійшла, – 13 квітня.

"Із задоволенням можу повідомити, що ми можемо дозволити нашим польським партнерам передачу п’яти винищувачів МіГ-29 з колишніх запасів армії НДР", – висловився Пісторіус.

Нагадаємо, на початку квітня президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна надала Україні вісім винищувачів МіГ-29. Тоді він зауважив, що ще шість повітряних суден готуються до відправки.

13 квітня Der Tagesspiegel повідомило, що Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів МіГ-29. Ідеться про повітряні судна, які Варшава в 2002 році купила в Німеччини. Своєю чергою в Бундесвера вони були від армії НДР.