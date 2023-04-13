Винищувачі з запасів НДР. Польща просить Німеччину погодити поставку МіГ-29 Україні, – ЗМІ

Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів МіГ-29. Ідеться про повітряні судна, які Варшава раніше отримала зі старих запасів НДР. Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав від армії НДР. Радник президента Польщі з питань безпеки Яцек Сєвєра наприкінці березня 2023 заявив, що польські Повітряні сили наразі мають близько десятка таких літаків.

Як зазначають журналісти, в контрактах на продаж озброєння з Німеччини зазвичай обумовлюється, що федеральний уряд країни має погодитися на можливу подальшу передачу обладнання іншим країнам. Раніше Варшава не передавала українським військовим винищувачі зі складів колишньої НДР, однак тепер це може змінитися.

Нагадаємо, на початку президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна надала Україні вісім винищувачів МіГ-29. Тоді він зауважив, що ще шість повітряних суден готуються до відправки.

Крім Польщі, на передачу винищувачів ЗСУ погодилася й Словаччина. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомляв, що перші чотири МІГ-29 вже відправили в Україну.