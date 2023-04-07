Росіяни навмисно могли шкодити МіГ-29, які передано Україні – Міноборони Словаччини

Російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, що належать словацькій армії й які нещодавно були передані Україні.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Винищувачі МіГ-29 - літаки радянського виробництва, які залишилися на озброєнні словацької армії після розколу Чехо-Словаччини в 1993 році, словацька армія не використовувала їх з серпня 2022 року.

"Вони вміли літати, але це не означає, що вони були здатні воювати. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього від'їзду, привезли запчастини та оглянули літаки", - пояснив міністр оборони Ярослав Надь після того, як опозиція розкритикувала уряд за відмову від цінних літаків.

Несправності могли бути навмисно спричинені російськими технічними спеціалістами, які до минулого року були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині, припустив Надь.

"Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", - сказав Надь.

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній пілот, також припустив, що росіяни навмисно пошкодили літаки.

"Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цього зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю", - сказав він.

Посольство Росії в Словаччині заявило, що постачання Словаччиною винищувачів Україні призвело до "непередбачуваної і небезпечної ескалації конфлікту, за яку будуть нести відповідальність ініціатори прийнятих рішень".

Нагадаємо, Надь 23 березня заявив, що перші 4 винищувачі МіГ-29 вже відправили в Україну.