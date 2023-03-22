Словаччина погодилася ремонтувати німецькі гаубиці для України

Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.

21 лютого Німеччина і Словаччина підписала документ, згідно з яким самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze йтимуть на обслуговування до Словаччини, - повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час брифінгу.

"Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко", - сказала посол.

У грудні в Словаччині відкрили ремонтну базу для пошкодженої української військової техніки. З лютого 2023 року гаубиці не могли потрапити на ремонт. У Братиславі це пояснювали невирішеними юридичними питаннями, серед яких імпортні мита. Німеччина була змушена перевозили поламану зброю в сусідні країни ЄС, тим самими витрачаючи більше часу на ремонт і повернення зброї в Україну.

Установки Panzerhaubitze 2000, які отримала Україна від союзників, - одні з найкращих артилерійських самохідних систем у світі. Адже САУ оснащена механізмом заряджання, внаслідок чого скорострільність досягає 10 пострілів за хвилину. PzH 2000 можуть вести вогонь стандартними снарядами на відстанях до 30-36 км, що перевищує показники більшості радянських гармат та гаубиць. А з використанням активно-реактивних снарядів бойова дальність збільшується вдвічі. Втім під час боїв в Україні виявилося, що є проблеми, зокрема, зі стволами. Тож частину зброї відправили на ремонт.

Нагадаємо, що Словаччина, вслід за Польщею, передала Україні бойові літаки Міг-29. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підписав угоду з Україною про передачу Києву 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29. Перевага цих літаків у тому, що українські пілоти з ними добре знайомі. Тож не витрачатимуть зайвий час на підготовку і зможуть одразу приступити до виконання завдань.

У грудні 2022 року уряд Словаччини затвердив новий пакет військової допомоги на 10,5 млн євро. До переліку ввійшли, зокрема, системи розмінування та боєприпаси.