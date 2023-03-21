Японія виділить 30 млн доларів на нелетальне озброєння для України

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його уряд вирішив виділити для України 30 млн доларів на постачання нелетального озброєння. Допомога надійде через трастовий фонд НАТО.

Про це Кісіда повідомив 21 березня, під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, передає "Суспільне".

Разом з фінансування нелетального озброєння для Києва Японія також виділила 470 млн доларів для енергетичного сектору та інших галузей України.

"Водночас Японія надає широкий спектр іншої допомоги на потреби України таких як розмінування, підтримка у сфері телерадіомовлення, освіта та зміцнення державного управління і також захист культурної спадщини. Ми продовжимо підтримувати Україну так як може це тільки Японія", — сказав Кісіда.

Зеленський і прем'єр-міністр Японії детально обговорили нагальні безпекові потреби України й домовилися продовжувати діалог щодо розширення безпекової взаємодії, а також посиювати санкційний тиск на РФ.

В Офісі Зеленського уточнили, що за підсумками переговорів лідери двох країн підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами.

"Цей документ відображає і наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати", – зазначив президент України.

Крім того, як повідомлялося раніше, Зеленський прийняв запрошення голови японського уряду взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, запланованому на травень у Хіросімі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії 21 березня прибув до України з неанонсованим візитом. Напередодні уряд Японії надав понад 170 млн доларів для відновлення України.