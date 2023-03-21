Зеленський візьме участь у травневому саміті G7: в якому форматі

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення взяти участь у саміті країн "Групи семи", який запланований на травень. Про це голова держави повідомив 21 березня на пресконференції після переговорів з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіди, передає "Інтерфакс".

"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра (Японії – ред.) і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", – сказав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії 21 березня прибув до України з неанонсованим візитом. Напередодні уряд Японії надав понад 170 млн доларів для відновлення України.

У 2023 році Японія головує в "Групі семи", відповідно саміт пройде у японському місті Хіросімі.

Зеленський вже також в режимі онлайн брав участь у попередніх самітах G7. Країни "Групи семи" щоразу підтверджують свою непохитну підтримку України та посилюють тиск на Росію.

Водночас напередодні країни G7 відклали перегляд граничної ціни на російську нафту. Відомо, що деражави хочуть зберегти верхню межу цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель