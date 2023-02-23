Країни "Великої сімки" допоможуть Україні отримати кредит МВФ: про яку суму йдеться

Країни "Великої сімки" (G7) мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі понад 15 млрд доларів до кінця березня як кредит від Міжнародного валютного фонду.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, останніми днями МВФ активно обговорює програму фінансової підтримки з Міністерством фінансів США.

Ідеться про багаторічний пакет допомоги на суму понад 15 млрд доларів, який дасть можливість покрити потреби постраждалої від війни країни й стане каталізатором для додаткового міжнародного фінансування.

Як повідомляють джерела Bloomberg, цього тижня уряди країн "Великої сімки" активізують роботу з МВФ та Україною. Схвалення з боку G7 є однією з кількох умов МВФ для завершення угоди.

Іншою умовою програми є забезпечення стабільності боргу України з боку її основних донорів і кредиторів.

План також вимагатиме зміни правил кредитування МВФ, який зазвичай не надає повноцінних кредитних програм країнам, що перебувають у військовому конфлікті.

Український уряд прагне укласти нову угоду вже у березні, аби отримати 5 млрд доларів протягом року. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україні потрібно 10 млрд доларів, щоб покрити свій бюджетний дефіцит у 2023 році та розпочати відновлення економіки.

Нагадаємо, 20 лютого директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва приїхала до Києва з офіційним візитом, під час якого зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Також вона провела зустріч із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем. Очільник українського уряду повідомив, що під час перемовин ішлося про започаткування нової багаторічної програми на понад 15 млрд доларів. Вона стосуватиметься негайної фінансової допомоги та підтримки структурних реформ.