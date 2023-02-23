Страны "Большой семерки" помогут Украине получить кредит МВФ: о какой сумме идет речь

Страны "Большой семерки" (G7) намерены помочь Украине получить финансовую помощь в размере более 15 млрд долларов до конца марта в качестве кредита от Международного валютного фонда.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, в последние дни МВФ активно обсуждает программу финансовой поддержки с Министерством финансов США.

Речь идет о многолетнем пакете помощи на сумму более 15 млрд долларов, который позволит покрыть потребности пострадавшей от войны страны и станет катализатором для дополнительного международного финансирования.

Как сообщают источники Bloomberg, на этой неделе правительства стран "Большой семерки" активизируют работу с МВФ и Украиной. Одобрение со стороны G7 является одним из нескольких условий МВФ для завершения сделки.

Другое условие программы - обеспечение стабильности долга Украины со стороны ее основных доноров и кредиторов.

План также потребует изменения правил кредитования МВФ, обычно не предоставляющего полноценных кредитных программ странам, находящимся в военном конфликте.

Украинское правительство стремится заключить новое соглашение уже в марте, чтобы получить 5 млрд долларов в течение года. По словам министра финансов Сергея Марченко, Украине нужно 10 млрд. долларов, чтобы покрыть свой бюджетный дефицит в 2023 году и начать восстановление экономики.

Напомним, 20 февраля директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева приехала в Киев с официальным визитом, во время которого встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также она провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Глава украинского правительства сообщил, что во время переговоров речь шла о начале новой многолетней программы более чем на 15 млрд долларов . Она будет касаться немедленной финансовой помощи и поддержки структурных реформ.