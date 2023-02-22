У МВФ заявили про готовність надати Україні значний довгостроковий кредит

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової кредитної програми, заявила директорка Фонду Крісталіна Георгієва. Про це пише Bloomberg .

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За даними джерел видання, Україна планує укласти нову угоду з МВФ вже у березні. При цьому 5 млрд доларів очікують отримати протягом першого року.

Георгієва високо оцінила зусилля України з трансформації економіки, яка у 2022 році скоротилася на понад 30%.

"Ґрунтуючись на роботі української влади, ми впевнені, що наша підтримка може бути значною", – сказала директорка МВФ після візиту в Київ 20 лютого.

Bloomberg зазначає, що Україна вже отримала від Фонду 2,7 млрд доларів в рамках швидкого фінансування під час війни. МВФ зазвичай не надає повноцінних кредитних програм воюючим країнам, однак може зробити виняток, враховуючи масштаби війни в Україні та її значення для світу.

Наразі триває робота над моніторинговою програмою, яка стане передумовою для угоди між Києвом та МВФ. Як натякнула Георгієва, це буде довгострокове зобов'язання.

"Ми, безперечно, говоримо про більш тривалий термін, тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом", — сказала вона.

Також Георгієва додала, що основною частиною програми стануть корпоративне управління та боротьба з корупцією.

"Україна може досягти прогресу в боротьбі з корупцією, тому що люди не будуть терпіти, щоб гроші розкрадали, коли падають бомби. Я не чула ані спроб прикрасити проблему, ані відсутності бажання працювати з нами", — висловилася директорка МВФ.

Нагадаємо, 20 лютого директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва приїхала до Києва з офіційним візитом, під час якого зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Також вона провела зустріч із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем. Очільник українського уряду повідомив, що під час перемовин ішлося про започаткування нової багаторічної програми на понад 15 млрд доларів. Вона стосуватиметься негайної фінансової допомоги та підтримки структурних реформ.