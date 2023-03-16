G7 проти зниження граничної ціни на російську нафту, – WSJ

Країни G7 хочуть зберегти верхню межу цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що представники Європейської комісії попередили країни ЄС про позицію G7. Вони заявили, що президент США Джо Байден минулого тижня сказав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про відсутність бажання Вашингтона коригувати нафтові санкції.

Представниця Ради національної безпеки США відмовилася від коментарів.

Як зазначає WSJ, така позиція G7 зруйнувала надії в деяких європейських столицях на посилення західних санкцій проти РФ цього місяця.

У Міністерстві фінансів США, заявляли, що поточна система обмеження цін здебільшого працює за призначенням. Чиновники стверджували, що план уже досягає своїх цілей: збереження доступності російської нафти на світових ринках при зменшенні доходів Кремля від продажу.

Також представники відомства говорили, що за потреби змінять ліміт, щоб краще досягти своїх цілей. У США уважно ставилися до того, щоб не робити кроків, які поставлять під загрозу постачання російської нафти й підштовхнуть світові ціни.

На початку лютого міністерка фінансів США Джанет Єллен обіцяла, що в березні буде переглянуто обмеження ціни на нафту. Це породило надію серед прихильників зниження граничної вартості, що Вашингтон може погодитися на це.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року офіційно набрало чинності рішення про ембарго на постачання нафти з РФ у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Нещодавно Естонія, Литва та Польща закликали знизити стелю цін на російську нафту майже на 15% – із 60 до 51,45 доларів. Таким чином вони хочуть ще більше підірвати фінансування військової машини країни-агресорки.