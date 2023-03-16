G7 против снижения предельной цены на российскую нефть, – WSJ

Страны G7 хотят сохранить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители Европейской комиссии предупредили страны ЕС о позиции G7. Они заявили, что президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен об отсутствии желания Вашингтона корректировать нефтяные санкции.

Представитель Совета национальной безопасности США отказалась от комментариев.

Как отмечает WSJ, такая позиция G7 разрушила надежды в некоторых европейских столицах на усиление западных санкций против РФ в этом месяце.

В Министерстве финансов США заявляли, что текущая система ограничения цен в основном работает по назначению. Чиновники утверждали, что план уже достигает своих целей: сохранение доступности российской нефти на мировых рынках при уменьшении доходов Кремля от продаж.

Также представители ведомства говорили, что при необходимости изменят лимит, чтобы лучше достичь своих целей. В США внимательно относились к тому, чтобы не предпринимать шаги, которые поставят под угрозу поставки российской нефти и подтолкнут мировые цены.

В начале февраля министр финансов США Джанет Йеллен обещала, что в марте будет пересмотрено ограничение цены на нефть. Это породило надежду среди поклонников снижения предельной стоимости, что Вашингтон может согласиться на это.

Напомним, что 5 декабря 2022 года официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку нефти из РФ в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

Недавно Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15% – с 60 до 51,45 долларов. Таким образом они хотят еще больше подорвать финансирование военной машины страны-агрессора.